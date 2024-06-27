Три человека получили ранения после нападения в фан-зоне на Евро-2024, подозреваемый задержан

Полиция Германии задержала подозреваемого в нападении с ножом на трёх фанатов в фан-зоне для просмотра матчей чемпионата Европы в Штутгарте.

В результате инцидента три человека получили ранения, двое из них — тяжёлые, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

В настоящий момент ведётся расследование. Мотив подозреваемого остаётся неизвестным.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

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