Три человека получили ранения после нападения в фан-зоне на Евро-2024, подозреваемый задержан
Полиция Германии задержала подозреваемого в нападении с ножом на трёх фанатов в фан-зоне для просмотра матчей чемпионата Европы в Штутгарте.
В результате инцидента три человека получили ранения, двое из них — тяжёлые, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.
В настоящий момент ведётся расследование. Мотив подозреваемого остаётся неизвестным.
17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.
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