Фанат прыгнул на Роналду с трибуны, футболиста спасла личная охрана

Один из болельщиков прыгнул прямо с трибуны на нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с командой Грузии на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

Футболиста спасла личная охрана. Они заслонили игрока от летящего фаната.

Встреча группы F в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу грузинской команды. Португалия с шестью очками расположилась на первом месте и вышла в плей-офф.

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Ранее сообщалось, что Португалия впервые проиграла официальный матч при Мартинесе.