RT в Telegram
Подпишись

Экс-главу Минобороны КНР подозревают в коррупции

Короткая ссылка
Бывший глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу был исключён из Коммунистической партии за серьёзные нарушения дисциплины и закона.
Экс-главу Минобороны КНР подозревают в коррупции
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Синьхуа».

«Лицо подозревается в получении взятки с целью извлечения неправомерной выгоды. Подозревается в даче взятки», — сказано в публикации.

Ранее в Китае за взятки арестовали бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить