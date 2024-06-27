Экс-главу Минобороны КНР подозревают в коррупции
Бывший глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу был исключён из Коммунистической партии за серьёзные нарушения дисциплины и закона.
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Об этом пишет «Синьхуа».
«Лицо подозревается в получении взятки с целью извлечения неправомерной выгоды. Подозревается в даче взятки», — сказано в публикации.
Ранее в Китае за взятки арестовали бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации.
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