В Минтруде рассказали об изменении процедуры получения инвалидности

Замглавы Минтруда России Алексей Вовченко рассказал об изменении процедуры получения инвалидности.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что внедрён совершенно новый порядок признания человека инвалидом.

«Мы над ним серьёзно поработали, понадобилась большая предварительная работа. Как установить инвалидность заочно? По документам. О каких документах идёт речь? Это документы медорганизаций, с которыми человек поступает на медико-социальную экспертизу. Это фиксация состояния его здоровья, это результаты медобследований, анализов», — заявил Вовченко.

По его словам, врачи медико-социальной экспертизы изучают эти документы и делают вывод о состоянии здоровья пациента. Сам человек в бюро медико-социальной экспертизы не приходит.

«Все результаты медобследований по определённому для каждой конкретной ситуации перечню через Единую медицинскую государственную информационную систему поступают в бюро медико-социальной экспертизы», — добавил Вовченко.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу предоставить бесплатное питание детям-инвалидам в школах.