Водолазы МЧС обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после удара ВСУ
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, подразделения спасателей проводят водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов в акватории. Уже обследована половина запланированного района поиска.
Как заявил заместитель начальника специализированного отряда Главного управления МЧС России Арсен Смаилов, за сутки водолазами в воде обнаружено два суббоеприпаса. Всего с начала поиска три. Они будут уничтожены на месте путём контролируемого подрыва.
Ранее стало известно, что в больницах остаются 69 пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю.