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Водолазы МЧС обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после удара ВСУ

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В МЧС России заявили, что водолазы ведомства обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после удара ВСУ, в ходе которого украинские военные применили американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.
Водолазы МЧС обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после удара ВСУ
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, подразделения спасателей проводят водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов в акватории. Уже обследована половина запланированного района поиска.

Как заявил заместитель начальника специализированного отряда Главного управления МЧС России Арсен Смаилов, за сутки водолазами в воде обнаружено два суббоеприпаса. Всего с начала поиска три. Они будут уничтожены на месте путём контролируемого подрыва.

Ранее стало известно, что в больницах остаются 69 пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю.

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