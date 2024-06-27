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Рособрнадзор: требования к экзамену для мигрантов коснутся организации

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Анастасия Румянцева
Требования Рособрнадзора к экзамену по русскому языку для мигрантов коснутся организационно-технологической составляющей. Об этом RT рассказали в ведомстве.
Рособрнадзор: требования к экзамену для мигрантов коснутся организации
  • РИА Новости

«Речь идёт об организационно-технологической составляющей, обеспечивающей проведение объективного экзамена. Это технологии, подобные проведению ЕГЭ. Эти требования и условия не влияют на содержательную часть экзамена. Содержание экзамена определяется на основе минимальных требований, разрабатываемых Минпросвещения России», — пояснили в Рособрнадзоре.

Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев заявил, что требования для мигрантов на экзамене по русскому языку для получения ими необходимых документов должны быть такими же, как для выпускников школ.

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