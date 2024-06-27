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Рособрнадзор высказался о требованиях для мигрантов по русскому языку

Рособрнадзор: мигранты должны сдавать экзамен по русскому наравне с выпускниками

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что требования для мигрантов на экзамене по русскому языку для получения разрешения на временное проживание или работу должны быть такими же, как для выпускников школ.
Рособрнадзор высказался о требованиях для мигрантов по русскому языку
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Как он отметил, что уже имеющиеся требования на экзамене по русскому языку предъявляются к выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ.

«То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — цитирует его РИА Новости.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в стране.

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