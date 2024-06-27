Рособрнадзор высказался о требованиях для мигрантов по русскому языку
Рособрнадзор: мигранты должны сдавать экзамен по русскому наравне с выпускниками
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Как он отметил, что уже имеющиеся требования на экзамене по русскому языку предъявляются к выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ.
«То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — цитирует его РИА Новости.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в стране.