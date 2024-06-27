Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в России
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Об этом он сказал во время своего выступления на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках ПМЮФ.
«Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, надо обосновать необходимость России в данных трудовых ресурсах.
Также он добавил, что, не исключено, что имеющиеся у России экономические и иные проблемы вполне можно решить за счёт привлечения внутренних человеческих ресурсов, а не приезжих.
Ранее Бастрыкин заявил, что в Москву за четыре месяца этого года прибыли более 1,2 млн мигрантов.