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Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в России

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Глава российского Следственного комитета России Бастрыкин заявил, о необходимости изменения миграционной политики в стране.
Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в России
  • © СК РФ

Об этом он сказал во время своего выступления на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках ПМЮФ.

«Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, надо обосновать необходимость России в данных трудовых ресурсах.

Также он добавил, что, не исключено, что имеющиеся у России экономические и иные проблемы вполне можно решить за счёт привлечения внутренних человеческих ресурсов, а не приезжих.

Ранее Бастрыкин заявил, что в Москву за четыре месяца этого года прибыли более 1,2 млн мигрантов.

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