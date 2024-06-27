Дмитрий Крутой назначен главой администрации президента Белоруссии
Лукашенко назначил Рыженкова новым главой Министерства иностранных дел
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Глава администрации президента Беларуси — Дмитрий Крутой», — говорится в сообщении.
Ранее Крутой занимал пост посла Белоруссии в России. Вместо него на эту должность теперь назначен Александр Рогожник.
Главой МИД Белоруссии Лукашенко назначил Максима Рыженкова, занимавшего до этого должность первого замглавы президентской администрации.