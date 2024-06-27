Дмитрий Крутой назначен главой администрации президента Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил главой администрации президента Дмитрия Крутого.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Глава администрации президента Беларуси — Дмитрий Крутой», — говорится в сообщении.

Ранее Крутой занимал пост посла Белоруссии в России. Вместо него на эту должность теперь назначен Александр Рогожник.

Главой МИД Белоруссии Лукашенко назначил Максима Рыженкова, занимавшего до этого должность первого замглавы президентской администрации.