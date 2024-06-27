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Дмитрий Крутой назначен главой администрации президента Белоруссии

Лукашенко назначил Рыженкова новым главой Министерства иностранных дел

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Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил главой администрации президента Дмитрия Крутого.
Дмитрий Крутой назначен главой администрации президента Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Глава администрации президента Беларуси — Дмитрий Крутой», — говорится в сообщении.

Ранее Крутой занимал пост посла Белоруссии в России. Вместо него на эту должность теперь назначен Александр Рогожник.

Главой МИД Белоруссии Лукашенко назначил Максима Рыженкова, занимавшего до этого должность первого замглавы президентской администрации.

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