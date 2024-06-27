Подполье: ВС России ударили по складу украинских военных в Дергачах

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ракетном ударе ВС России по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области.

Как он отметил в беседе с РИА Новости, удар был нанесён днём 26 июня и был очень мощным.

«Первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города», — указал Лебедев.

Он также отметил активную работу скорой помощи после взрыва.

Отдельно Лебедев заявил о ракетном ударе в Купянске. Он пришёлся по дому, в котором украинские военные без ведома хозяев устроили пункт временной дислокации отделения.

«Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов», — уточнил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по аэродромам Украины.