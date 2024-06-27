RT в Telegram
Подпишись

Подполье: ВС России ударили по складу украинских военных в Дергачах

Короткая ссылка
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ракетном ударе ВС России по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области.
Подполье: ВС России ударили по складу украинских военных в Дергачах
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с РИА Новости, удар был нанесён днём 26 июня и был очень мощным.

«Первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города», — указал Лебедев.

Он также отметил активную работу скорой помощи после взрыва. 

Отдельно Лебедев заявил о ракетном ударе в Купянске. Он пришёлся по дому, в котором украинские военные без ведома хозяев устроили пункт временной дислокации отделения.

«Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов», — уточнил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по аэродромам Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить