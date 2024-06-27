ВС России нанесли удар «Кинжалами» по аэродромам Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по аэродромам Украины.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолётов западных стран», — указали в министерстве.

Подчёркивается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS за сутки.