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ВС России нанесли удар «Кинжалами» по аэродромам Украины

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В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по аэродромам Украины.
ВС России нанесли удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолётов западных стран», — указали в министерстве.

Подчёркивается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS за сутки.

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