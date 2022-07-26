ТАСС: МВД объявило в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«Разыскивается по статье УК России», — сказано в карточке МВД.
О какой именно статье говорится, не уточняется.
Позднее в СМИ появилась информация, что речь может идти о тёзке журналиста.
Впоследствии агентство ТАСС заявило, что аннулирует сообщение об объявлении бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Колесникова в розыск как выпущенное ошибочно.
Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск общественного деятеля Леонида Гозмана*.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.