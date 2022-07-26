ТАСС: МВД объявило в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова

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МВД России объявило в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова. Как пишет ТАСС, это следует из базы ведомства.
ТАСС: МВД объявило в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Разыскивается по статье УК России», — сказано в карточке МВД.

О какой именно статье говорится, не уточняется.

Позднее в СМИ появилась информация, что речь может идти о тёзке журналиста.

Впоследствии агентство ТАСС заявило, что аннулирует сообщение об объявлении бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Колесникова в розыск как выпущенное ошибочно.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск общественного деятеля Леонида Гозмана*.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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