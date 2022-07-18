Мурашко: в России наблюдается самый высокий уровень удовлетворённости медпомощью за 10 лет

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что уровень удовлетворённости российских граждан медицинской помощью по итогам первых четырёх месяцев 2022 года является самым высоким за последние десять лет.
Мурашко: в России наблюдается самый высокий уровень удовлетворённости медпомощью за 10 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Pawita Warasiri / EyeEm

«Мы видим, что по показателям удовлетворённости населения динамика с 2019 года идёт положительная, нами подготовлен приказ, динамика сохранилась и в 2022 году. За первые четыре месяца это, наверное, был самый высокий показатель за последние десять лет», — передаёт ТАСС его слова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он также отметил, что ведомство подготовило приказ, учитывающий самые эффективные методики оценки показателей удовлетворённости медицинской помощью.

По словам Мурашко, приказ может быть утверждён уже на следующей неделе.

Ранее Мурашко сообщил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.

Он также рассказал, что уровень удовлетворённости населения медицинской помощью в России вырос и достиг одного из максимальных показателей.

 

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