Мурашко: все медицинские проекты в России будут реализованы по плану

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.

«Сегодня мы реализуем масштабные проекты, которые призваны сделать медицинскую помощь ещё более качественной и доступной для каждого россиянина вне зависимости от места его проживания. Эти проекты обязательно будут завершены по плану», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Мурашко добавил, что реализация соответствующих проектов станет ещё одним шагом к благополучию всех граждан России.

Ранее глава российского Минздрава заявил, что уровень удовлетворённости населения медицинской помощью в России вырос и достиг одного из максимальных показателей.