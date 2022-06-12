Мурашко: все медицинские проекты в России будут реализованы по плану

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.
Мурашко: все медицинские проекты в России будут реализованы по плану
  • РИА Новости

«Сегодня мы реализуем масштабные проекты, которые призваны сделать медицинскую помощь ещё более качественной и доступной для каждого россиянина вне зависимости от места его проживания. Эти проекты обязательно будут завершены по плану», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Мурашко добавил, что реализация соответствующих проектов станет ещё одним шагом к благополучию всех граждан России.

Ранее глава российского Минздрава заявил, что уровень удовлетворённости населения медицинской помощью в России вырос и достиг одного из максимальных показателей.

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