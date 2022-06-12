Мурашко: все медицинские проекты в России будут реализованы по плану
- РИА Новости
«Сегодня мы реализуем масштабные проекты, которые призваны сделать медицинскую помощь ещё более качественной и доступной для каждого россиянина вне зависимости от места его проживания. Эти проекты обязательно будут завершены по плану», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Мурашко добавил, что реализация соответствующих проектов станет ещё одним шагом к благополучию всех граждан России.
Ранее глава российского Минздрава заявил, что уровень удовлетворённости населения медицинской помощью в России вырос и достиг одного из максимальных показателей.