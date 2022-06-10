Мурашко рассказал о росте уровня удовлетворённости населения медицинской помощью в России
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«Сегодня мы получили предварительные цифры, констатируем, что уровень удовлетворённости населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период», — приводит РИА Новости его слова на торжественном приёме по случаю выборов в Российскую академию наук.
Мурашко отметил, что разработки в сфере медицины должны носить практикоориентированный характер, и призвал уделять особое внимание развитию направлений, позволяющих сократить показатели смертности и инвалидности.
Ранее Мурашко заявил, что показатели смертности в России уже ниже допандемийного уровня.