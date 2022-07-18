Роспотребнадзор: в больницы России обратились почти 382 тысячи человек из-за укусов клещей

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В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что количество людей, пострадавших от укусов клещей и обратившихся в медорганизации, в России составило почти 382 тыс., 91,2 тыс. из них дети.
Роспотребнадзор: в больницы России обратились почти 382 тысячи человек из-за укусов клещей
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«По состоянию на вторую неделю июля в Российской Федерации в медицинские организации обратились 381 927 пострадавших от укусов клещей, среди них — 91 272 ребёнка. Количество обращений в медицинские организации незначительно (на 3%) превышает среднемноголетние значения (СМП — 371 473). Ежегодно в аналогичный период регистрировалось от 352 338 до 397 723 обращений», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что специалисты подтвердили 624 случая клещевого вирусного энцефалита, в отношении некоторых случаев диагноз ожидает подтверждения. Число выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в разговоре с «Москвой 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский назвал признаки развития инфекции после укуса клеща.

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