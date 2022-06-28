В Госдуме прокомментировали ситуацию с кадрами в IT-сфере
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В беседе с «Парламентской газетой» он назвал тему отъезда российских IT-специалистов излишне перегретой в СМИ.
«Ситуация не столь драматична. Сегодня наш рынок предлагает интересные проекты, а государство вкладывает огромные деньги в индустрию и является одним из главных заказчиков наравне с крупными национальными суперсервисами», — сказал Горелкин.
По его словам, важно, чтобы специалисты проходили отбор, по итогам которого на рынке оставались бы самые сильные из них и становились гордостью сферы IT. Для этого, как отмечает собеседник издания, должно быть практико-ориентированное обучение.
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