В Госдуме прокомментировали ситуацию с кадрами в IT-сфере

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин рассказал о ситуации с кадрами в IT-сфере.

В беседе с «Парламентской газетой» он назвал тему отъезда российских IT-специалистов излишне перегретой в СМИ.

«Ситуация не столь драматична. Сегодня наш рынок предлагает интересные проекты, а государство вкладывает огромные деньги в индустрию и является одним из главных заказчиков наравне с крупными национальными суперсервисами», — сказал Горелкин.

По его словам, важно, чтобы специалисты проходили отбор, по итогам которого на рынке оставались бы самые сильные из них и становились гордостью сферы IT. Для этого, как отмечает собеседник издания, должно быть практико-ориентированное обучение.

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