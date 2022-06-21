Медведев призвал госкомпании действовать быстро в вопросах технологической безопасности

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал государственные компании действовать быстро и слаженно в вопросах технологической безопасности.
Медведев призвал госкомпании действовать быстро в вопросах технологической безопасности
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что необходимо найти практическое применение всем отечественным разработкам.

«Всем заинтересованным органам власти, всем государственным структурам, всем государственным компаниям сейчас нужно действовать максимально быстро и слаженно, что называется, поверх ведомственных барьеров, иначе нас просто съедят», — заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Медведев возглавит межведомственную комиссию российского Совбеза по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры.

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