СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Бердянске
- РИА Новости
«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК России)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 5 мая неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника исправительной колонии в Бердянске Запорожской области. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области украинские диверсанты подорвали депутата Акимовского окружного совета.
В марте Рогов сообщал, что спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо российского президента Владимира Путина.