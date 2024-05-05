СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Бердянске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске Запорожской области в результате взрыва.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК России)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 мая неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника исправительной колонии в Бердянске Запорожской области. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области украинские диверсанты подорвали депутата Акимовского окружного совета.

В марте Рогов сообщал, что спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо российского президента Владимира Путина.