RT в Telegram
Подпишись

СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Бердянске

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске Запорожской области в результате взрыва.
СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Бердянске
  • РИА Новости

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК России)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 мая неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника исправительной колонии в Бердянске Запорожской области. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области украинские диверсанты подорвали депутата Акимовского окружного совета.

В марте Рогов сообщал, что спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо российского президента Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить