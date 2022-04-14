Медведев возглавит комиссию СБ России по обеспечению технологического суверенитета в IT
- РИА Новости
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Об этом сообщается на портале правовой информации.
«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной структуры», — говорится в документе.
Ранее Минцифры России составило перечень российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний.