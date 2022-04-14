Медведев возглавит комиссию СБ России по обеспечению технологического суверенитета в IT

Президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию российского Совбеза по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Возглавит её зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

РИА Новости

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Об этом сообщается на портале правовой информации. «Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной структуры», — говорится в документе. Ранее Минцифры России составило перечень российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний.