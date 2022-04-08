Минцифры России составило список российских аналогов зарубежных онлайн-сервисов

Минцифры России составило перечень российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сервисы разделены на 15 категорий.

В ведомстве отметили, что большинство ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений.

Так, согласно перечню, вместо соцсетей и мессенджеров корпорации Meta* предлагается использовать соцсети VK, «Одноклассники», Yappy, «ЯRUS» и «Мой мир», а также мессенджеры Telegram, «ТамТам», TenChat, ICQ и Frisbee.

Для организации видеоконференций вместо Zoom рекомендуют использовать, в частности, сервисы «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK» и «Яндекс.Телемост».

Для работы с документами вместо сервисов Google.Docs — «Мой офис», «P7-Офис» и «Яндекс 360».

Вместо EBay можно совершать покупки при помощи маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и «СберМаркет».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные социальные сети, но, возможно, это к лучшему.

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что в России готовятся к запуску две соцсети — Musicgram и TalkMe.

*Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.