Пригожин рассказал о запуске двух соцсетей в России

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что в России готовятся к запуску две соцсети — Musicgram и TalkMe.

В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что певица Валерия совместно с партнёрами запускает музыкальную соцсеть Musicgram, предназначенную для артистов и их поклонников. Помимо этого, он совместно с бизнесменом Фархадом Ахметовым проинвестировал создание ещё одной соцсети — стриминговой платформы TalkMe.

«Мы запускаем две соцсети, ещё одна называется TalkMe. То есть мы идём параллельно, у нас есть две соцсети: одна стриминговая платформа TalkMe и одна Musicgram. Мы давно это разрабатывали, давно этим занимались, просто хотели запускать осенью этого года. Сейчас так получилось, что мы постарались немного ускориться», — рассказал продюсер.

Пригожин добавил, что пока не знает, в какую сумму обойдётся запуск соцсетей.

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