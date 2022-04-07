Мишустин высказался о вынужденном уходе российских блогеров из иностранных соцсетей
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«Действительно, наши блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети. Ну может, это и хорошо... блогеры, которые возвращаются в наши российские независимые соцсети, видят и недостатки, и некоторые нюансы», — сказал Мишустин.
По его словам, без отраслевых требований не бывает хорошего продукта.
Также Мишустин заявил, что молодым IT-специалистам нужно создать условия, чтобы они работали в России.