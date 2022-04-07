Мишустин: необходимо создать условия молодым IT-специалистам для работы в России

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Молодым IT-специалистам нужно создать условия, чтобы они работали в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме.
Мишустин: необходимо создать условия молодым IT-специалистам для работы в России
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По его словам, главное — привлечь в IT-сектор экономики талантливых молодых специалистов.

«Создать такие условия, чтобы они работали в России. Производили конкурентоспособные отечественные продукты. Обеспечили передовыми технологиями все отрасли — от медицины и образования до энергетики и космоса», — сказал Мишустин.

Ранее российский премьер подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для IT-специалистов.

В начале марта он также заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с IT-специалистами.

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