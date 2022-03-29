Правительство определило порядок отсрочки от службы в армии для IT-специалистов

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для IT-специалистов.
Правительство определило порядок отсрочки от службы в армии для IT-специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«Речь идёт о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Для получения компаниями отсрочки для своих специалистов необходимо сформировать список и направить его в Минцифры не позднее 1 мая 2022 года.

Соответствующее постановление подготовлено в рамках реализации указа президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.

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