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В России учредили День математика

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении в стране нового профессионального праздника — 1 декабря будет отмечаться День математика.
В России учредили День математика
  • Gettyimages.ru
  • © Bob Rowan

«Новый профессиональный праздник — День математика будет отмечаться зимой... Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря — день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что инициатива об учреждении праздника принадлежит ректору Московского государственного университета Виктору Сaдовничему. 

Многие считают, что математика — это лишь числа и формулы, но на самом деле это очень удобный и точный инструмент, который помогает познать новое. Об этом в интервью RT рассказал заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института им. В.А. Стеклова РАН, лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых учёных и премии Лилавати Международного математического союза Николай Андреев.

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