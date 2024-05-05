В России учредили День математика

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении в стране нового профессионального праздника — 1 декабря будет отмечаться День математика.

«Новый профессиональный праздник — День математика будет отмечаться зимой... Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря — день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что инициатива об учреждении праздника принадлежит ректору Московского государственного университета Виктору Сaдовничему.

Многие считают, что математика — это лишь числа и формулы, но на самом деле это очень удобный и точный инструмент, который помогает познать новое. Об этом в интервью RT рассказал заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института им. В.А. Стеклова РАН, лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых учёных и премии Лилавати Международного математического союза Николай Андреев.