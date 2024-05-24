Над Белгородской областью сбита ракета HARM производства США
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО противорадиолокационная ракета уничтожена над территорией Белгородской области», — сказано в заявлении министерства.
Как заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров, поставляемое Киеву оружие США и других стран Запада уже атакует гражданские объекты в России.