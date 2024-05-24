Поставляемое Киеву оружие США и других стран Запада уже атакует гражданские объекты в России, это — на их совести, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории России, прежде всего — по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам. Так что это — на их совести», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Запад понимает последствия применения Киевом оружия по целям в России.

Также экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Киев будет вынужден нарушить запрет стран Запада на удары по территории России. По его словам, на Украине будут «делать вид, что так получилось случайно».