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Нарышкин — о конференции в Швейцарии: это попытка имитировать поиски пути к миру

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Конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, является лишь попыткой западных стран создать имитацию поиска пути к миру. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Нарышкин — о конференции в Швейцарии: это попытка имитировать поиски пути к миру
  • РИА Новости

По его мнению, в США и ряде ведущих стран Запада звучат разноплановые и взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине.

Тем не менее он подчеркнул, что страны НАТО пока не готовы к урегулированию конфликта. 

«Поэтому они и пытаются созвать совещание в Швейцарии, которое не имеет ничего общего с поиском пути к миру. Это попытка имитировать такие действия и представить, что на стороне Украины находится большинство стран мира. Хотя это не так», — цитирует «Российская газета» Нарышкина.

На заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке он также подчеркнул, что Штаты пытаются принудить большое количество стран так называемого Большого Юга к участию «в этом бесперспективном проекте».

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее выразил мнение, что конференция в Швейцарии нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.

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