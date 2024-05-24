В ГД предложили расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне.

Копии обращений на имя председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова есть в распоряжении RT.

«Учитывая, что президент России в качестве неоспоримого приоритета определил освоение Арктической зоны, прошу Вас рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне», — говорится в тексте обращения.

Депутат также напомнил, что в настоящее время в России реализуется программа «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе».

Она предполагает приобретение Институтом развития жилых помещений с готовой отделкой и мебелью по договорам участия в долевом строительстве и договорам купли-продажи с последующей сдачей квартир в аренду региональным операторам.

«Расширение территории действия данной льготной программы на Арктическую зону позволит не только оказать положительное влияние на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из северных регионов, но и будет способствовать привлечению специалистов, что поможет решить кадровый вопрос», — отмечает он.

В ноябре 2023 года российское правительство распространило программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону.