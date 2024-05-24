RT в Telegram
Подпишись

В ГД предложили расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону

Короткая ссылка
RT
Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне.
В ГД предложили расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону
  • РИА Новости

Копии обращений на имя председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова есть в распоряжении RT.

«Учитывая, что президент России в качестве неоспоримого приоритета определил освоение Арктической зоны, прошу Вас рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне», — говорится в тексте обращения.

Депутат также напомнил, что в настоящее время в России реализуется программа «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе».

Она предполагает приобретение Институтом развития жилых помещений с готовой отделкой и мебелью по договорам участия в долевом строительстве и договорам купли-продажи с последующей сдачей квартир в аренду региональным операторам.

«Расширение территории действия данной льготной программы на Арктическую зону позволит не только оказать положительное влияние на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из северных регионов, но и будет способствовать привлечению специалистов, что поможет решить кадровый вопрос», — отмечает он.

В ноябре 2023 года российское правительство распространило программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить