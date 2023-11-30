Кабмин распространил программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону

Российское правительство распространило программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону.

«Сама программа переименована в «Дальневосточную и арктическую ипотеку», — говорится в постановлении на сайте кабмина.

В частности, проживающим в регионах Арктической зоны станут доступны кредиты по ставке до 2% на строительство или покупку жилья.

«Участниками льготной ипотечной программы могут стать в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет включительно...» — уточняется в постановлении.

Максимальная сумма льготного займа составляет 6 млн рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россиянам в 2023 году будет выдано около 700 тыс. льготных ипотек.

По его словам, кабмин дополнительно направит 95 млрд рублей на поддержку ипотечных программ, при этом порядка 46 млрд рублей от этой суммы пойдёт на программу поддержки семейной ипотеки, 41 млрд рублей — на льготную ипотеку на новостройки и порядка 8 млрд рублей — на дальневосточную.

В конце ноября «Известия» писали, что власти готовят постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки.