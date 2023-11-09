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Мишустин: россиянам в этом году будет выдано около 700 тысяч льготных ипотек

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россиянам в 2023 году будет выдано около 700 тыс. льготных ипотек.
Мишустин: россиянам в этом году будет выдано около 700 тысяч льготных ипотек
  • РИА Новости

Как он отметил на заседании российского правительства, 9 ноября кабмин дополнительно направит 95 млрд рублей на поддержку ипотечных программ, при этом порядка 46 млрд рублей от этой суммы пойдёт на программу поддержки семейной ипотеки, 41 млрд рублей — на льготную ипотеку на новостройки и порядка 8 млрд рублей — на дальневосточную.

«Всего по итогу текущего года в рамках этих программ планируем предоставить порядка 700 тыс. кредитов», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку нужно сворачивать по истечении действия программы.

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