Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению четырёх солдат ВСУ за убийство мирных жителей
24 мая 2024

Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению четырёх солдат ВСУ за убийство мирных жителей

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Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению четырёх солдат ВСУ за убийство мирных жителей

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Верховный суд ДНР приговорил начальника химической и биологической защиты, гранатомётчика, водителя и наводчика станкового противотанкового взвода 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ к пожизненному заключению за убийства мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с 24 февраля по 12 апреля 2022 года военнослужащие ВСУ Олег Колмычевский, Дмитрий Добровольский, Александр Ромашин и Владислав Кулык находились в Мариуполе.

В один из дней они обнаружили троих местных граждан. Колмычевский приказал подчинённым расстрелять мирных жителей, в результате чего один из них скончался на месте, двое смогли выжить.

Как отмечает СК, ранее виновные уже были осуждены за другое убийство гражданского.

«Приговором суда с учётом ранее вынесенных приговоров Колмычевскому, Кулыку, Ткачуку и Ромашину окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР за обстрелы населённых пунктов на 28 лет заочно осуждён полковник ВСУ.