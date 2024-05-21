В ДНР за обстрелы населённых пунктов на 28 лет заочно осуждён полковник ВСУ
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Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК.
«Приговором суда Гнатову заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет. Он объявлен в розыск», — отмечает ведомство.
По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года полковник отдавал приказы совершать миномётные обстрелы Тельмановского и Новоазовского районов ДНР. В результате ударов погиб мирный житель, ещё один был ранен, повреждения получили 19 домов.
Ранее сообщалось, что в Луганске заочно осуждён комбат ВСУ за обстрел гражданской инфраструктуры.