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В ДНР за обстрелы населённых пунктов на 28 лет заочно осуждён полковник ВСУ

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Верховный суд ДНР заочно приговорил бывшего командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковника Андрея Гнатова к 28 годам колонии за приказы об обстрелах населённых пунктов.
В ДНР за обстрелы населённых пунктов на 28 лет заочно осуждён полковник ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК.

«Приговором суда Гнатову заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет. Он объявлен в розыск», — отмечает ведомство.

По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года полковник отдавал приказы совершать миномётные обстрелы Тельмановского и Новоазовского районов ДНР. В результате ударов погиб мирный житель, ещё один был ранен, повреждения получили 19 домов.

Ранее сообщалось, что в Луганске заочно осуждён комбат ВСУ за обстрел гражданской инфраструктуры.

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