В Луганске заочно осудили комбата ВСУ за обстрел гражданской инфраструктуры

Верховный суд ЛНР заочно приговорил к 20 годам колонии командира батальона 24-й отдельной мехбригады ВСУ Александра Деркача за миномётный обстрел жилых районов города Первомайска. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 28 февраля, 1 и 2 марта 2022 года по приказу Деркача миномётная батарея выпустила несколько осколочно-фугасных снарядов по жилому массиву Первомайска. В результате жилые дома были повреждены.



«Приговором суда Деркачу заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что в ЛНР заочно осудили приказавшего открыть огонь по жилым домам командира ВСУ.