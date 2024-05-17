В Луганске заочно осудили комбата ВСУ за обстрел гражданской инфраструктуры

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Верховный суд ЛНР заочно приговорил к 20 годам колонии командира батальона 24-й отдельной мехбригады ВСУ Александра Деркача за миномётный обстрел жилых районов города Первомайска. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 28 февраля, 1 и 2 марта 2022 года по приказу Деркача миномётная батарея выпустила несколько осколочно-фугасных снарядов по жилому массиву Первомайска. В результате жилые дома были повреждены.

«Приговором суда Деркачу заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ЛНР заочно осудили приказавшего открыть огонь по жилым домам командира ВСУ.