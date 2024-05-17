В Луганске заочно осудили комбата ВСУ за обстрел гражданской инфраструктуры

17 мая 2024 | 17:12
14 мая 2024 | 15:13
08 мая 2024 | 16:17
07 мая 2024 | 22:04
04 мая 2024 | 08:32
30 апреля 2024 | 17:48
28 апреля 2024 | 10:24
27 апреля 2024 | 13:53
26 апреля 2024 | 10:59
Верховный суд ЛНР заочно приговорил к 20 годам колонии командира батальона 24-й отдельной мехбригады ВСУ Александра Деркача за миномётный обстрел жилых районов города Первомайска. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, 28 февраля, 1 и 2 марта 2022 года по приказу Деркача миномётная батарея выпустила несколько осколочно-фугасных снарядов по жилому массиву Первомайска. В результате жилые дома были повреждены.
«Приговором суда Деркачу заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что в ЛНР заочно осудили приказавшего открыть огонь по жилым домам командира ВСУ.