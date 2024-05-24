В течение прошедшей ночи: над Белгородской областью и Крымом сбиты три ракеты ATACMS и два БПЛА

МО РФ: средства ПВО сбили три ракеты ATACMS и два БПЛА над Крымом и Белгородом

Киевский режим в течение ночи использовал для атак на Крым и Белгородскую область три оперативно-тактические ракеты ATACMS и два БПЛА, их сбили средства ПВО, сообщили в Минобороны РФ. При этом морская авиация ЧФ уничтожила в Чёрном море три безэкипажных катера ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова.

РИА Новости

© Сергей Пятаков