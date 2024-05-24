В течение прошедшей ночи: над Белгородской областью и Крымом сбиты три ракеты ATACMS и два БПЛА
МО РФ: средства ПВО сбили три ракеты ATACMS и два БПЛА над Крымом и Белгородом
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков
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24 мая 2024
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости заявил, что страны Запада понимают, какими могут быть последствия применения киевским режимом их вооружений по целям, расположенным на территории России.
Ранее глава российского диппредставительства Анатолий Антонов отмечал, что подобные русофобские призывы означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского.Также на russian.rt.com «Истерическая реакция»: в посольстве России осудили призывы политиков США разрешить ВСУ наносить удары по территории РФ
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Под непосредственным давлением западных покровителей Украина последовательно срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта, отметил директор ФСБ Александр Бортников.
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Директор ФСБ России Александр Бортников обвинил НАТО в содействии переброске на Украину наёмников и террористов.
«Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наёмников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана», — сказал он на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств СНГ.
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В ночь на 24 мая также была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА на Брянскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, беспилотник самолётного типа уничтожен средствами ПВО над Погарским районом, пострадавших и разрушений нет.
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Средства ПВО России за ночь сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два БПЛА в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Морская авиация ЧФ уничтожила в Чёрном море три безэкипажных катера ВМС Украины, следовавших в направлении Крыма.