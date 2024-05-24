Нарышкин: элиты Запада в замешательстве из-за успехов ВС России

Западные элиты находятся в замешательстве из-за того, что стратегическая инициатива на фронте перешла к ВС России, считает глава СВР Сергей Нарышкин.

По его мнению, в США и ряде ведущих стран Запада звучат разноплановые и взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине.

«Это связано с тем, что западные элиты находятся в определённом замешательстве, вызванном осознанием того факта, что стратегическая инициатива на фронте перешла к Вооружённым силам России. И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении России на поле боя», — цитирует «Российская газета» Нарышкина.

Он также выразил мнение, что конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, является лишь попыткой западных стран создать имитацию поиска пути к миру.