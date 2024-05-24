RT в Telegram
Подпишись

Нарышкин: элиты Запада в замешательстве из-за успехов ВС России

Короткая ссылка
Западные элиты находятся в замешательстве из-за того, что стратегическая инициатива на фронте перешла к ВС России, считает глава СВР Сергей Нарышкин.
Нарышкин: элиты Запада в замешательстве из-за успехов ВС России
  • РИА Новости

По его мнению, в США и ряде ведущих стран Запада звучат разноплановые и взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине.

«Это связано с тем, что западные элиты находятся в определённом замешательстве, вызванном осознанием того факта, что стратегическая инициатива на фронте перешла к Вооружённым силам России. И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении России на поле боя», — цитирует «Российская газета» Нарышкина.

Он также выразил мнение, что конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, является лишь попыткой западных стран создать имитацию поиска пути к миру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить