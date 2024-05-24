RT: Налоговая служба США опубликовала финансовый отчёт ФБК о $2,45 млн выручки

Как стало известно RT, в апреле 2024 года Налоговая служба США опубликовала годовой финансовый отчёт компании Anti-Corruption Foundation*, управляющей Фондом борьбы с коррупцией*. По этим данным, в 2022 году компания получила $2,45 млн выручки.

Как следует из документов, затраты фонда за тот период составили $1,8 млн. Из них $1,4 млн фонд заплатил аффилированной организации Posterum из Литвы, производителю контента для связанных с ФБК YouTube-каналов. Остаток сохранился на счетах и был перенесён на следующий год.

С началом СВО ФБК стал критиковать военные действия России на Украине и лоббировать санкции против Москвы.

Лоббированием санкций при Европарламенте занимается европейское крыло ФБК — литовская организация Anti-Corruption Foundation Europe. Её финансирование, как ранее сообщал RT, составило €5 млн. Часть этой суммы сформировал грант в размере $1,4 млн от американского юрлица ФБК, указанный выше.

Таким образом, общий бюджет организаций, обслуживающих деятельность «международного ФБК», составил $6,32 млн в пересчёте на доллары.

© Налоговая служба США

После начала СВО бюджет американского юрлица фонда вырос в пять раз — в 2021-м, писал RT, финансирование составляло $538,9 тыс. Значительную часть из них составили пожертвования от людей, связанных с нефтяной компанией «ЮКОС» или входящие в ближний круг её основателя Михаила Ходорковского**.

Сам Ходорковский в недавнем интервью оценил общие траты ФБК на производство медиаконтента более чем в $5 млн в год. Ходорковский оказывал институциональную и финансовую поддержку фонду, хотя публично конфликтует с его руководством.

По данным RT, в постоянный штат ФБК входит до 30 человек. Это SMM-специалисты, ведущие, аналитики, сотрудники, отвечающие за поиск информации и копирайтеры. Основные студии и офисы находятся в Литве, Германии, Грузии и США.

Ключевые топ-менеджеры фонда не получают от ACF никакой зарплаты. Члены совета директоров Леонид Волков**, Иван Жданов**, Владимир Ашурков** и Юлия Навальная** тратили на работу по пять часов в неделю, указано в отчётности.

Ранее RT писал о разногласиях между различными группами внутри ФБК.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация и её аффилированные структуры признаны экстремистскими, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда.

** Лица, внесённые в реестр иностранных агентов.

