На фоне проблем с алкоголем у Юлии Навальной на роль лидера несистемной оппозиции готовят её дочь

Как стало известно RT от источников в окружении супруги основателя ФБК* Алексея Навального Юлии, иностранные кураторы рассматривают кандидатуру дочери Навальных Дарьи в качестве нового руководителя российской несистемной оппозиции. Решение обусловлено её большей подконтрольностью, а также проблемами с алкоголем у Юлии Навальной.

По данным источников в окружении Юлии Навальной, с которыми пообщался RT, в среде политических кураторов и спонсоров ФБК активно обсуждается вопрос её замены в качестве лидера оппозиции. Супруга основателя ФБК с этой функцией не справляется — активной политической деятельности Юлия предпочитает организуемые спонсорами оппозиции светские мероприятия. Доверие к Юлии также снижено из-за проблем с алкоголем, уточняют знакомые с ситуацией собеседники редакции.

Источники подчеркивают, что дочь Навальных Дарья представляется более выгодным кандидатом на роль лидера российской несистемной оппозиции. Она окончила Стенфордский университет в США, в языковом и культурном плане сильнее матери интегрирована в западное политическое сообщество, управляема и предсказуема. Источники не исключают, что для старта политической карьеры Дарьи Навальной может быть разработан сценарий её выдвижения по одному из округов на предстоящих выборах в Мосгордуму.

При этом, по данным RT, прежние соратники Навального, — Мария Певчих** и Леонид Волков**, находящиеся в конфликте друг с другом на почве лидерства в ФБК, — не готовы рассматривать во главе организации кого-либо из семейства Навальных и проводят консультации с кураторами в США и Великобритании, связанные с альтернативными сценариями оппозиционного руководства.

Как сообщал ранее RT, в среде российской несистемной оппозиции после смерти Алексея Навального значительно обострились противоречия между лидерами основных групп: противостояние идёт в борьбе за финансовые потоки и гранты от западных кураторов.



* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.