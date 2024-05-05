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Кабмин Израиля одобрил решение о закрытии телеканала Al Jazeera в стране

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Власти Израиля одобрили решение о закрытии телеканала Al Jazeera в стране.
Кабмин Израиля одобрил решение о закрытии телеканала Al Jazeera в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Alexi Rosenfeld

«Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», — следует из заявления на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X

Ранее сообщалось, что израильская служба разведки МОССАД поддержала предложение Минсвязи Израиля о закрытии в стране бюро Al Jazeera.

В ноябре 2023 года власти Израиля запретили вещание ливанского телеканала Al Mayadeen в стране на фоне решения военно-политического кабинета.

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