Кабмин Израиля одобрил решение о закрытии телеканала Al Jazeera в стране

Власти Израиля одобрили решение о закрытии телеканала Al Jazeera в стране.

«Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», — следует из заявления на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X.

Ранее сообщалось, что израильская служба разведки МОССАД поддержала предложение Минсвязи Израиля о закрытии в стране бюро Al Jazeera.

В ноябре 2023 года власти Израиля запретили вещание ливанского телеканала Al Mayadeen в стране на фоне решения военно-политического кабинета.