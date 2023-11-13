В Израиле запретили ливанский телеканал Al Mayadeen
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные радиостанции Kan, указ подписали после того, как кабинет утвердил правила о закрытии иностранных СМИ, «вещание которых наносит ущерб безопасности государства».
Ранее власти Израиля утвердили правила, в соответствии с которыми разрешается закрыть бюро телеканала Al Jazeera в стране.
В Newsweek сообщили, что из двух израильских аккаунтов в соцсети X (Twitter) удалили видео, на котором, как утверждалось, был показан ракетный удар из сектора Газа по больнице.