Newsweek: из двух израильских аккаунтов удалили видео удара из Газы по больнице
- Gettyimages.ru
Соответствующие видеоматериалы ранее были размещены на официальном аккаунте Государства Израиль, а также на странице посла Израиля в Вашингтоне Михаэла Херцога, отмечается в статье.
По данным издания, видео было удалено после того, как сотрудники СМИ оспорили точность отснятого материала в связи с несоответствием отметок времени на записи.
Ранее посол Палестины в Японии Валид Али Сиям отказался от своих слов о поступившем звонке с предупреждением из Израиля перед ударом по больнице в секторе Газа.
Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.