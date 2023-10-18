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Newsweek: из двух израильских аккаунтов удалили видео удара из Газы по больнице

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По данным Newsweek, из двух израильских аккаунтов в соцсети X (Twitter) удалили видео, на котором, как утверждалось, был показан ракетный удар из сектора Газа по больнице.
Newsweek: из двух израильских аккаунтов удалили видео удара из Газы по больнице
  • Gettyimages.ru

Соответствующие видеоматериалы ранее были размещены на официальном аккаунте Государства Израиль, а также на странице посла Израиля в Вашингтоне Михаэла Херцога, отмечается в статье.

По данным издания, видео было удалено после того, как сотрудники СМИ оспорили точность отснятого материала в связи с несоответствием отметок времени на записи. 

Ранее посол Палестины в Японии Валид Али Сиям отказался от своих слов о поступившем звонке с предупреждением из Израиля перед ударом по больнице в секторе Газа.

Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.

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