Посол Палестины отказался от слов о звонке из Израиля перед ударом по больнице в Газе
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В ходе пресс-конференции в Токио посол сделал заявление, что Израиль за час до взрыва позвонил в больницу с предупреждением.
Через некоторое время Али Сиям отвечал на вопросы журналистов и опроверг своё утверждение.
«Я отзываю своё предыдущее заявление», — цитирует его ТАСС.
Палестинский дипломат уточнил, что больница получала звонки от израильской стороны регулярно все предыдущие дни, но не в ночь, когда произошёл взрыв.
Ранее посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид также заявил, что больница в секторе Газа была предупреждена об атаке за несколько часов.