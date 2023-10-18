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Посол Палестины отказался от слов о звонке из Израиля перед ударом по больнице в Газе

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Посол Палестины в Японии Валид Али Сиям отказался от своих слов о поступившем звонке с предупреждением из Израиля перед ударом по больнице в секторе Газа.
Посол Палестины отказался от слов о звонке из Израиля перед ударом по больнице в Газе
  • Gettyimages.ru

В ходе пресс-конференции в Токио посол сделал заявление, что Израиль за час до взрыва позвонил в больницу с предупреждением.

Через некоторое время Али Сиям отвечал на вопросы журналистов и опроверг своё утверждение.

«Я отзываю своё предыдущее заявление», — цитирует его ТАСС.

Палестинский дипломат уточнил, что больница получала звонки от израильской стороны регулярно все предыдущие дни, но не в ночь, когда произошёл взрыв.

Ранее посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид также заявил, что больница в секторе Газа была предупреждена об атаке за несколько часов.

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