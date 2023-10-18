Посол Палестины в Испании: больница в секторе Газа была предупреждена об атаке

Посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид заявил, что больница в секторе Газа была предупреждена об атаке за несколько часов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал RTVE. «Эта больницу... предупредили за несколько часов до атаки, что её будут бомбить», — сказал посол. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.