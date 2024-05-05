Журналист Зарубин показал рестайлинговую версию лимузина Aurus
- РИА Новости
«Самое главное изменение — это внешний вид. Мы поменяли переднюю часть автомобиля — маску — полностью. То есть изменилась передняя оптика, изменилась решётка, изменился бампер, капот, крылья», — рассказал ему в интервью гендиректор производителя Aurus — ФГУП «НАМИ» Фёдор Назаров.
Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на инаугурации президента представят новую версию Aurus Senat.
В октябре прошлого года Мантуров заявил, что выпуск обновлённой версии Aurus Senat начнётся в мае 2024 года.