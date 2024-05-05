RT в Telegram
Подпишись

Журналист Зарубин показал рестайлинговую версию лимузина Aurus

Короткая ссылка
Журналист Павел Зарубин показал рестайлинговую версию президентского лимузина Aurus, который будет использован на инаугурации главы государства 7 мая.
Журналист Зарубин показал рестайлинговую версию лимузина Aurus
  • РИА Новости

«Самое главное изменение — это внешний вид. Мы поменяли переднюю часть автомобиля — маску — полностью. То есть изменилась передняя оптика, изменилась решётка, изменился бампер, капот, крылья», — рассказал ему в интервью гендиректор производителя Aurus — ФГУП «НАМИ» Фёдор Назаров.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на инаугурации президента представят новую версию Aurus Senat.

В октябре прошлого года Мантуров заявил, что выпуск обновлённой версии Aurus Senat начнётся в мае 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить