Журналист Зарубин показал рестайлинговую версию лимузина Aurus

Журналист Павел Зарубин показал рестайлинговую версию президентского лимузина Aurus, который будет использован на инаугурации главы государства 7 мая.

«Самое главное изменение — это внешний вид. Мы поменяли переднюю часть автомобиля — маску — полностью. То есть изменилась передняя оптика, изменилась решётка, изменился бампер, капот, крылья», — рассказал ему в интервью гендиректор производителя Aurus — ФГУП «НАМИ» Фёдор Назаров.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на инаугурации президента представят новую версию Aurus Senat.

В октябре прошлого года Мантуров заявил, что выпуск обновлённой версии Aurus Senat начнётся в мае 2024 года.