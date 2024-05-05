Новую мемориальную плиту на могиле советских воинов установили в Люксембурге

Российские дипломаты в Люксембурге и их соотечественники установили новую мемориальную мраморную плиту на захоронении воинов Красной армии в коммуне Бус.

Об этом пишет ТАСС.

Мемориальный знак на военной могиле был установлен в 2015 году, но в 2022-м мраморную доску разбили вандалы.

Россияне возложили цветы к восстановленному мемориалу. Также примерно 50 человек, участвовавших в церемонии, провели шествие «Бессмертного полка».

Ранее сотрудники дипломатических миссий России в Вене и Зальцбурге приняли участие в мемориальной церемонии по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Верхней Австрии.