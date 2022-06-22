В GeekBrains рассказали о тенденциях обучения IT на платформе

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Около 27% студентов, которые осваивают IT-специальности на платформе GeekBrains, работают в образовательной сфере.
В GeekBrains рассказали о тенденциях обучения IT на платформе
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу GeekBrains.

Среди проходящих обучение в сфере IT более трети являются сотрудниками производственной сферы деятельности, около трети занимаются строительством и недвижимостью, 26% работают в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Уточняется, что курсы для IT-специалистов проходят люди в возрасте от 20 до 35 и от 36 до 50 лет.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.

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