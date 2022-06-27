В Пермском крае зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
С начала пандемии в регионе заболел 371 281 житель.
Также стало известно, что в Ростовской области отменили режим повышенной готовности, действовавший с весны 2020 года из-за коронавируса, передаёт ИА REGNUM.
Распоряжение губернатора Василия Голубева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.