В Пермском крае зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболел 371 281 житель.

Также стало известно, что в Ростовской области отменили режим повышенной готовности, действовавший с весны 2020 года из-за коронавируса, передаёт ИА REGNUM.

Распоряжение губернатора Василия Голубева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.