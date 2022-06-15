В Госдуме предложили увеличить объём аванса на капремонт в жилых домах

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила увеличить объём аванса со спецсчетов для строителей на капремонт домов в связи с удорожанием стройматериалов.

С таким предложением она обратилась в письме к главе Минстроя Иреку Файзуллину, сообщает «Парламентская газета».

В рамках антикризисных мер в мае правительство разрешило региональным операторам увеличивать аванс подрядным организациям, занимающимся капремонтом многоквартирных домов, с установленных 30 до 50% стоимости работ, если в договоре будет предусмотрено казначейское или банковское сопровождение.

«Мера связана с тем, что подорожали стройматериалы, а этот 30%-ный аванс зачастую не позволял подрядчику купить необходимые материалы и начать ремонт. Но мы совершенно забыли про спецсчета, потому что здесь имеется та же проблема. Когда ТСЖ захочет заплатить подрядчику чуть больше, чем 30%, то эти платежи не пропускают банки. Особенно сложная ситуация сейчас сложилась с лифтами, цены на которые заводы-изготовители подняли в два раза в связи с удорожанием металла», — пояснила депутат.

В своём письме Файзуллину она указала на необходимость устранения формального препятствия для собственников жилья при авансировании капремонта.

Ранее НСН сообщала, что с конца марта девелоперы получили помощь от властей Москвы на сумму 9,37 млрд рублей.