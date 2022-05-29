Митрополит Иларион: заявления об отделении УПЦ от РПЦ не было

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Заявления об отделении Украинской православной церкви (УПЦ) от Русской православной церкви (РПЦ) не было, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Митрополит Иларион: заявления об отделении УПЦ от РПЦ не было
  • РИА Новости

«Никакого заявления об отделении от Русской православной церкви не было. Не было сделано никакого заявления о том, чтобы у Украинской православной церкви появился какой-то новый статус», — цитирует ТАСС митрополита.

По его словам, УПЦ ещё раз подтвердила, что обладает статусом независимости, полученным в 1990 году.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости.

Как сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, в адрес Русской православной церкви не поступало никаких обращений от УПЦ после принятия решения о полной самостоятельности и независимости.

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