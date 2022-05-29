Митрополит Иларион: заявления об отделении УПЦ от РПЦ не было

Заявления об отделении Украинской православной церкви (УПЦ) от Русской православной церкви (РПЦ) не было, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Никакого заявления об отделении от Русской православной церкви не было. Не было сделано никакого заявления о том, чтобы у Украинской православной церкви появился какой-то новый статус», — цитирует ТАСС митрополита.

По его словам, УПЦ ещё раз подтвердила, что обладает статусом независимости, полученным в 1990 году.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости.

Как сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, в адрес Русской православной церкви не поступало никаких обращений от УПЦ после принятия решения о полной самостоятельности и независимости.